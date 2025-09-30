“Furto d’auto a Sant’Arcangelo: Carabinieri rintracciano e restituiscono il veicolo in poche ore”

Il continuo e scrupoloso monitoraggio del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Senise ha permesso, nella giornata di ieri, il rapido ritrovamento e il successivo recupero di un’autovettura rubata.

Questo episodio evidenzia ancora una volta la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla comunità e l’efficacia delle loro operazioni in risposta alle segnalazioni dei cittadini.

Nella mattinata di lunedì 29 settembre 2025, un residente di Sant’Arcangelo (PZ) si è recato presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare il furto della sua automobile, sottratta da malintenzionati durante la notte mentre era parcheggiata lungo una strada pubblica nei pressi della sua abitazione.

Dopo aver ricevuto la denuncia, i Carabinieri della Stazione hanno avviato immediatamente le indagini, dando il via a una rapida e capillare ricerca del veicolo. Grazie a questa prontezza operativa, nel pomeriggio dello stesso giorno il veicolo è stato rintracciato in una zona del comune di Sant’Arcangelo.

Dopo gli accertamenti tecnici e i rilievi necessari per raccogliere eventuali indizi utili alle indagini, l’auto è stata restituita tempestivamente al legittimo proprietario, che in breve tempo ha potuto riavere il suo bene sottratto.

Tuttavia, l’attività investigativa non si è fermata alla restituzione del veicolo; le indagini per individuare i responsabili del furto sono tuttora in corso.

Dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza sottolineano che l’impegno dell’Arma per garantire la sicurezza e la legalità trova il suo più valido alleato nella collaborazione dei cittadini, che, rivolgendosi con tempestività e fiducia alle forze dell’ordine, consentono, come in questo caso, un intervento rapido ed efficace.