Battuto De Minaur, Sinner in finale a Pechino: ‘Mi sento bene, per la finale tutto ok’

Jannik Sinner vola in finale al torneo di Pechino.

L’azzurro, n.2 del tennis mondiale, ha battuto l’australiano Alex De Minaur in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-2.

Per Sinner si tratta della 41/a vittoria stagionale (contro 5 sconfitte). Piccolo brivido durante la partita contro De Minaur per i crampi, che non hanno però fermato l’azzurro che cede un set all’australiano ma poi per il terzo anno di fila approda in finale al “China Open” che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino.

Per De Minaur Sinner si conferma la bestia nera: su undici confronti altrettante sconfitte. Il n.2 mondiale a Pechino disputerà la settima sfida per il titolo in stagione su otto tornei giocati (l’unico passo falso ad Halle, stoppato negli ottavi da Bublik). Domani troverà o lo statunitense Learner Tien, n.52 ATP, o il russo Daniil Medvedev, n.18 del ranking e 8 del seeding.

Jannik Sinner è soddisfatto per la sua terza finale di fila centrata al China Open di Pechino e esclude problemi fisici nonostante i crampi. Mentre ammette di seguire l’Atp 500 Tokyo e la finale tra Taylor Fritz e l’arcirivale Carlos Alcaraz. “Niente di grave. Ho avuto solo un po’ di diarrea negli ultimi due giorni.

Ho perso un po’ di liquidi, ma mi sento bene. C’era anche un po’ di tensione. Il mix di tensione e gli ultimi due giorni non sono stati facili.

Ma sì, mi sento bene. Nessuna preoccupazione per domani. È tutto sicuro“; ha rassicurato il tennista azzurro in conferenza stampa. “Sì, è ovviamente fantastico essere di nuovo in finale” qui a Pechino, ha aggiunto ancora.

“È un posto speciale, davvero speciale. Sì, ci vuole molto impegno, ci sono molte partite difficili, come abbiamo visto oggi -. ha aggiunto il numero due al mondo -. Sono ancora più felice di giocare di nuovo qui la finale. Ogni anno è diverso. Sono molto felice. Vediamo cosa ci aspetta domani”.

Parlando del match contro De Minaur, Sinner ha parlato della svolta del terzo set. “E’ stato sicuramente un momento chiave quando fai il break e tieni il servizio, è positivo. Poi ho cercato di essere un po’ più aggressivo, e ha funzionato molto bene.

È stata una partita molto equilibrata e Alex stava giocando un ottimo tennis. Sento che entrambi stavamo giocando un ottimo tennis, molto fisico.

Tutto sommato, sono molto contento del livello di oggi e della partita. Sì, piccoli alti e bassi, il che è normale. In generale, sono molto contento”. Proprio durante la conferenza stampa, Taylor Fritz e Carlos Alcaraz erano in campo per la finale all’Atp 500 di Tokyo (vinta dallo spagnolo): alla domanda se stesse seguendo il torneo in Giappone o se fosse concentrato sul suo lavoro, Sinner ha replicato di “guardare le partite”.

Il tutto, “non solo qui, ma anche in altri tornei. Come dire, mi piace guardare il tennis. Sono principalmente un appassionato di tennis. Guardo ogni partita. È bella. Non sono mai stato a Tokyo, quindi non lo so. Sembra che le condizioni di gioco, come in tv siano un po’ diverse da qui. Ma sì, seguo”.

ANSA