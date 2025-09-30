Basilicata – concluso il concorso per 18 dirigenti regionali

“Con la conclusione odierna delle procedure relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo al reclutamento di complessive 18 unità di personale dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti della Regione Basilicata – dice il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – raggiungiamo un traguardo di grande rilievo.

Dopo oltre trent’anni anni la Regione porta a termine un concorso dotandosi di professionalità qualificate, selezionate con criteri di merito e trasparenza.

Questo risultato rafforza la macchina amministrativa regionale e consentirà di offrire ai cittadini servizi più efficienti e innovativi.

È una tappa fondamentale del percorso di rinnovamento e valorizzazione del capitale umano che abbiamo intrapreso sin dall’inizio della legislatura.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per portare a termine questo processo complesso e strategico per il futuro della nostra Regione”.