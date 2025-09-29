Sanità in Basilicata: il dovere di una programmazione seria

SENISE – Il Coordinamento di Basilicata Casa Comune di Senise respinge con fermezza gli attacchi lanciati da Forza Italia di Senise, strumentali e privi di fondamento, nei confronti del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, presidente del movimento e fondatore della cooperativa Auxilium.

“Chi oggi agita lo spauracchio del conflitto d’interessi – si legge nella nota – dimentica che proprio Angelo Chiorazzo ha sempre messo al centro del suo impegno, personale e politico, la tutela della sanità pubblica e il diritto alla cura per tutti, in particolare per i più fragili. Chi lo accusa conosce bene la storia e il ruolo di Auxilium: un’impresa sociale, non un gruppo di potere”.

Per Basilicata Casa Comune, ciò che oggi sta davvero a cuore ai cittadini e alla politica è la definizione di un piano sanitario regionale serio e di una programmazione efficace, per affrontare una ferita aperta sulla pelle dei lucani.

Eppure, nelle ultime due sedute consiliari in cui era all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci di previsione delle aziende sanitarie pubbliche, la discussione è stata rinviata per assenza della maggioranza. Un atteggiamento che rivela assenteismo e scarsa attenzione verso la governance della sanità pubblica.

“La vera emergenza è sotto gli occhi di tutti – prosegue la nota –: liste d’attesa infinite, carenze nei presidi territoriali, pronto soccorso al collasso. Di fronte a questi problemi reali, Forza Italia preferisce attaccare chi li denuncia, invece di assumersi le proprie responsabilità politiche”.

Infine, il passaggio sulla situazione locale: “A Senise il centrodestra ha demolito il distretto sanitario. Oggi chi si proclama difensore della sanità pubblica dovrebbe spiegare perché nulla è stato fatto per evitarlo. Basilicata Casa Comune continuerà a lavorare per ricostruire ciò che altri hanno smantellato, con trasparenza, coerenza e senso del dovere”.