Proiocosafaccio? La rete dell’Ingegno e della Creatività

Il Testimonial di Proiocosafaccio? Il Dott. Domenico Saldutto, dalla Puglia, come studente lavoratore già giurista e specialista delle risorse umane HR Specialist libero professionista iscritto nel registro professionale della Associazione Formazione 24H di Roma, e Reporter Media Press per WEB PRESS MEDIA REPORTER APS

In visita al Polo universitario di Giurisprudenza, presso l’Istituto Galileo Galilei, dove è presente la sede distaccata dell’ Università degli Studi di Teramo, a pochi passi dalla Stazione ferroviaria, con a breve un obiettivo già raggiunto lo spostamento in centro nei locali dell’Istituto Mazzini in via di completamento i lavori per ospitare studenti e docenti.

L’incontro con il Rappresentante degli Studenti Pierfrancesco Maceroni e Presidente della Associazione Universitari in Movimento, a cui ho portato il plauso per l’ottimo lavoro che sta e stanno facendo con tutto il Gruppo Universitari in Movimento a favore del territorio della Marsica, in una ottica ambiziosa e che merita di far diventare Avezzano Città Universitaria faro della Regione Abruzzo e con uno dei più importanti Tribunali e Città della PA.

Rimarca il Dott. Saldutto.

E’ stata una piacevole scoperta che già avevo attenzionato da tempo e in cui oggi credo con orgoglio, fermezza e determinazione e ho deciso di farne parte donando disponibilità attenzione e competenze essendo stato anche un rappresentante degli studenti in ambito scolastico e universitario.

Ricordo già in un recente passato di aver avuto contatti con l’ altro ex Rappresentante Studenti Giuseppe Rodorigo, che anche in tempi dove in pochissimi ci credevano, ha creduto nelle potenzialità e nella crescita della sede universitaria ad Avezzano e a cui porto il saluto.

Oggi ci sono tutte le condizioni per raggiungere il traguardo Avezzano Universitaria e questo si può fare inseguendo gli obiettivi e i traguardi insieme attraverso la rete nazionale di connessione Proiocosafaccio?

Rete di supporto umano e professionale che connette il mondo della formazione e cultura ma non solo riconoscendo il valore umano.

Universitari in Movimento è una Associazione universitaria che lo sta già facendo partendo dal basso e raggiungendo l’alto verso il basso,, di per se’ una bella sfida che con grinta e voglia di fare e ha conseguito sta conseguendo importanti obiettivi già raggiunti al passo con i tempi e con innovazione.

I giovani di Universitari in Movimento stanno puntando sulla formazione e cultura a vantaggio degli iscritti della sede di Giurisprudenza ad Avezzano.

Motto di Universitari in Movimento: Compromesso Equilibrio Novità Tattica Rappresentanza Opportunità

A sostegno degli Studenti universitari collabora con gli studenti delle superiori e sostiene il diritto allo studio.

Il viaggio di Proiocosafaccio? Questo è solo un punto di partenza che toccherà dopo Roma – Avezzano.

Obiettivi a breve termine? Proposta di collaborazione e una campagna di comunicazione e ascolto nei luoghi del sapere in una città dell’accoglienza e della ospitalità con una integrazione tecnologica ad alto impatto positivo a vantaggio degli studenti lavoratori e del personale docente e con una didattica inclusiva perche’ questa è l’ Università che ci piace!