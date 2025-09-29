Cupparo: il Manifesto della Libertà rilancia l’identità di Forza Italia

“Il Manifesto della Libertà, presentato da Antonio Tajani, che ha segnato la conclusione della riuscitissima Festa di Forza Italia a Telese, rilancia l’identità del partito, per farlo diventare sempre più e meglio il punto di riferimento del ceto medio, rilanciando i suoi valori insostituibili, con l’obiettivo di raggiungere il 20% alle elezioni politiche del 2027”.

Così l’Assessore Francesco Cupparo che aggiunge: “sappiamo di avere un compito di grande responsabilità, condurre il Paese – tenendo ferme salde radici ideali e storiche – verso un’epoca nuova, dare una speranza ai giovani e rassicurare gli anziani, costruire nel mondo che cambia un grande futuro di libertà.

Siamo convinti di riuscirci e lo diciamo con le parole del nostro Presidente: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede alla fine vince!”

“Come sottolinea Tajani una forza come la nostra – dice ancora Cupparo – deve essere la grande sostenitrice del ceto medio, deve avere la capacità di coinvolgere i liberali ed i moderati che oggi non si sentono a casa in altri partiti, nonché i tanti che hanno perso fiducia nella politica e non vanno più a votare; ma dobbiamo anche essere in grado di far crescere chi è sotto la soglia della povertà per farlo diventare ceto medio.

L’inclusione sociale è per noi condizione necessaria per una comunità davvero libera.

Ogni persona, in particolare le donne, i giovani, gli anziani e i più fragili, è risorsa preziosa e insostituibile.

La dignità umana non tollera scarti né esclusioni: per questo vogliamo una società che riconosca e valorizzi i talenti di ciascuno, trasformando la fragilità in forza comune e la diversità in ricchezza condivisa.

Il Manifesto della Libertà – continua Cupparo – contiene alcuni distinguo rispetto alle istanze degli alleati di Fdi e della Lega. Noi crediamo nel centro-destra non come semplice formula di governo, ma come alleanza fondata su scelte valoriali e programmi concreti profondamente condivisi.

Noi siamo il centro, come lo è il Partito Popolare Europeo. L’appartenenza al PPE è per noi imprescindibile e definisce in modo essenziale la nostra identità. Siamo orgogliosi di rappresentare in Italia la più grande famiglia politica europea e i suoi principi.

Il Manifesto della Libertà è il manifesto dei valori liberali, cristiani, europeisti e atlantici, mette al centro le persone, per noi gli individui vengono prima dello Stato.

Crediamo che la politica abbia bisogno di buonsenso, di moderazione, di competenza, di equilibrio. Anche in questo senso – conclude – vogliamo essere il centro equilibrato della politica italiana”