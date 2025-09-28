Senise: convocato il Consiglio comunale, lunedì 29 settembre 2025 alle ore 18:00

Il Consiglio comunale di Senise torna a riunirsi in sessione ordinaria lunedì 29 settembre 2025, alle ore 18:00, nella sala consiliare del Municipio. In caso di mancanza del numero legale, l’assemblea si terrà in seconda convocazione martedì 30 settembre alle ore 15:00.

All’ordine del giorno figurano sei argomenti di rilievo per la vita amministrativa e lo sviluppo del territorio.

Il primo punto riguarda l’approvazione del Bilancio Consolidato 2024, atto fondamentale per fotografare la situazione economica dell’ente e delle società partecipate.

Si passerà poi alla delicata questione del progetto di impianto eolico denominato “Aliano”, che prevede la realizzazione di dieci aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 60 MW, nei comuni di Senise, Sant’Arcangelo e Roccanova. Il Consiglio sarà chiamato a esprimere una manifestazione di diniego in merito alla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Tra i temi in discussione anche l’adesione del Comune alla “CER Miskiglio ETS”, una comunità energetica rinnovabile pensata per promuovere la produzione e la condivisione di energia pulita, e l’istituzione di una nuova Commissione Consiliare Consultiva incaricata di proporre modifiche e aggiornamenti allo Statuto comunale e ai regolamenti interni.

La seduta affronterà inoltre una mozione di contrarietà al Piano Strategico per le Aree Interne 2021-2027, con l’obiettivo di difendere i territori montani e rurali della provincia di Potenza. In chiusura, è prevista la risposta orale all’interrogazione presentata dalla consigliera Anna De Palma, che chiede chiarimenti sulla situazione del complesso scolastico di via Madonna d’Anglona.

Ecco i punti all’ordine del giorno: