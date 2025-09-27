Comune di Senise: Un sentito ringraziamento per un’estate indimenticabile.

Mentre l’estate è ufficialmente volta al termine, l’Amministrazione Comunale desidera esprimere un profondo e sincero ringraziamento a tutte le associazioni, alle attività commerciali, alla Parrocchia e al comitato, ai volontari e a tutti coloro che hanno partecipato attivamente nell’organizzazione degli eventi estivi di quest’anno.

La vostra dedizione e passione sono state fondamentali per trasformare la nostra comunità in un palcoscenico straordinario di cultura, arte e socialità.

Quando le forze si uniscono, tutto diventa più bello.

È proprio grazie alla collaborazione tra le associazioni, i gruppi di volontariato, le attività commerciali e la comunità che abbiamo potuto assistere a una serie di eventi emozionanti e coinvolgenti: commemorazioni, celebrazioni religiose, concerti, presentazioni di libri, convegni, attività teatrali, tornei sportivi, feste di piazza, sagre, attività ricreative per bambini, aperture di musei e mostre fotografiche.

Tutti questi eventi hanno animato i nostri spazi pubblici rendendoli luoghi di incontro e condivisione.

Questa sinergia è la chiave per far prosperare le nostre comunità.

La partecipazione attiva dei cittadini ha creato un’atmosfera unica, dove il senso di appartenenza si è fatto più forte; ci si è ritrovati a celebrare insieme non solo i successi degli eventi ma anche il valore delle relazioni umane.

Il vostro impegno ha contribuito non solo a fornire momenti di svago e cultura ai cittadini di Senise ma ha anche arricchito il tessuto sociale del nostro comune e ogni evento è stato l’occasione per far emergere talenti locali, promuovere cultura, arte e buona musica.

Un ringraziamento speciale a tutte le Forze dell’Ordine, al servizio di Vigilanza della Città di Senise, alla Protezione Civile, alle imprese di pulizia e smaltimento dei rifiuti e a tutti i collaboratori che hanno lavorato instancabilmente e in modo costante per rendere tutto questo possibile.

Con la continua collaborazione tra le diverse realtà del nostro territorio possiamo rendere Senise sempre più viva e accogliente, orgogliosa del proprio passato ma sempre orientata verso un futuro luminoso, con l’auspicio che questa estate sia stata solo il primo passo di un percorso che proseguirá nel corso di tutto l’anno e che potrà coinvolgere, sempre più attivamente, tutti i quartieri e i rioni della nostra Città.

Grazie a tutti.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale