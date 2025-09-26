Tajani, non si può dire ‘no’ all’appello di Mattarella
Credo che sia la soluzione migliore, mi pare che l’appello del presidente della Repubblica abbia un valore simbolico altissimo, mi auguro che venga ascoltato.
È vero che hanno detto di no, ma credo che sia un appello al quale non si può non rispondere in maniera positiva”.
Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, arrivando a ‘Libertà’, la festa del suo partito a a Telese Terme (Benevento), a proposito dell’appello di Sergio Mattarella alla Flotilla.
“Sappiamo quale è l’impegno per la pace del capo dello Stato e il suo impegno per avere situazioni sempre di grande equilibrio. Mi sembra – ha aggiunto – che si debba riflettere a lungo, si può anche cambiare idea: il no può diventare un sì.
Perché c’è anche da proteggere tante vite umane e impedire che la situazione precipiti”.
“Sappiamo – sottolinea ancora – che è una situazione a rischio, noi l’abbiamo sempre detto, vogliamo evitare che la situazione precipiti.
Non a caso c’è una nave della Marina Militare, non per fare operazioni militari ma per fare interventi solo di protezione civile, in caso ci siano dei problemi che possono riguardare i cittadini italiani. Abbiamo anche dato la nostra disponibilità a dare servizi anche a cittadini non italiani”.
ANSA