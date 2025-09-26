CRONACA

Schiacciato da un suv che parcheggia, morto un pedone

Foto di redazione redazione26/09/2025
12 Meno di un minuto

Un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, è stato travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova.

Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (Verona) alla guida di un Suv, durante una manovra errata per occupare uno stallo di sosta, avrebbe urtato frontalmente l’uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna e provocandone la morte istantanea.

ANSA

Foto di redazione redazione26/09/2025
12 Meno di un minuto
Foto di redazione

redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio