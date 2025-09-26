Alla Reggia di Venaria è protagonista Fernand Léger

La mostra Fernand Léger !, di profilo internazionale, riunisce oltre trenta opere di Fernand Léger (Argentan 1881 – Gif-sur-Yvette 1955), pioniere dell’arte contemporanea, a stretto confronto con artisti delle avanguardie europee e americane attivi dagli anni Sessanta a oggi.

Il progetto intende illustrare la contemporaneità, la multidisciplinarietà e la portata visionaria dell’opera di Fernand Léger.

Il percorso espositivo permette così di mettere in evidenza il forte legame storico e artistico tra l’opera di Léger e la scena artistica francese degli anni Sessanta, in particolare con il gruppo dei Nuovi Realisti che si appropriano degli oggetti di uso quotidiano della società dei consumi e dell’estetica della strada. Il movimento riunisce artisti come Arman, César, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Daniel Spoerri e Niki de Saint Phalle.

Altri periodi e movimenti internazionali come la Pop Art americana con Robert Indiana e May Wilson, nonché gli artisti emergenti negli anni Settanta e Ottanta come Gilbert & George a Londra e Keith Haring a New York sono esposti nel percorso di mostra in dialogo con l’opera di Léger.

La mostra, basata principalmente sulle collezioni del Museo Nazionale Fernand Léger di Biot e del Museo d’arte moderna e contemporanea (MAMAC) di Nizza, a cui si aggiungono importanti prestiti del Centre Pompidou di Parigi è curata da:

Anne Dopffer, Direttrice dei Musei Nazionali del XX secolo delle Alpi Marittime – Curatrice generale – e da Julie Guttierez, Conservatrice capo del patrimonio Museo Nazionale Fernand Léger di Biot e Rébecca François, Funzionaria di conservazione del patrimonio Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Nizza (MAMAC) – Curatrici associate.

Mostra co-organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, dal GrandPalaisRmn, dai Musei Nazionali del XX secolo delle Alpi Marittime / Museo Nazionale Fernand Léger di Biot e dal Museo d’arte moderna e contemporanea (MAMAC) di Nizza con la collaborazione di ManifestoExpo e MondoMostre.