GIORGIA conquista le radio. GOLPE è il più alto debutto di un’artista femminile in classifica nel 2025

Giorgia continua il suo anno tra successi e riconoscimenti con “GOLPE”: il nuovo singolo è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale.

“GOLPE” arriva dopo i grandissimi successi di “LA CURA PER ME” e “L’UNICA”.

“LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, ha dominato radio e streaming per 12 settimane, superando 130 milioni di stream globali e raggiungendo il secondo posto nelle chart best-seller del primo semestre 2025 in Italia, confermandosi l’unica artista donna tra i Top 30 italiani più ascoltati nel mondo.

Con “L’UNICA”, Giorgia ha poi conquistato le radio italiane nel corso di tutta l’estate.

Questa sera alla Reggia di Caserta si chiuderà il “COME SAPREI LIVE 2025”, 9 eventi speciali tutti SOLD OUT con cui Giorgia ha celebrato i trent’anni del suo iconico brano “Come Saprei” in alcune delle location più suggestive d’Italia.