Conte a Flotilla, fate un supplemento di riflessione

Quello che posso fare da leader politico che ritiene questo progetto” di Flotilla “di grande valore, di fronte all’iniziativa di Mattarella, è dire: fate un supplemento di riflessione, valutate bene.

C’è un rischio di incolumità”.

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, all’evento Ichnos International Sardegna Awards, a Pula.

 “Qualunque decisione prenderanno, avranno sempre il mio sostegno e della mia comunità, la nostra comprensione, il gesto che stanno compiendo è di nobile lignaggio, vogliono rompere l’assedio su Gaza”. Il messaggio è: “Noi vi siamo vicini”.

