Tragedia a Matera: ritrovato senza vita un giovane di 26 anni

MATERA – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche avviate nella serata di martedì 24 settembre per un giovane di 26 anni, residente a Miglionico. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Matera nelle prime ore di oggi, mercoledì 25 settembre, in Contrada San Giuliano, nel territorio del capoluogo lucano.

Le operazioni di ricerca erano iniziate intorno alle 20:30 di martedì, attivate dalla Prefettura nell’ambito del Piano di Ricerca Persone Scomparse. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco hanno preso parte all’intervento, che si è concluso con il tragico ritrovamento avvenuto alle 03:35 circa.

Un ruolo determinante è stato svolto dal Nucleo Piloti di Droni S.A.P.R., che ha utilizzato l’innovativo sistema LifeSeeker per individuare la posizione del telefono cellulare del giovane, permettendo così di localizzare il corpo.

Il cadavere è stato rinvenuto nel guado del fiume Bradano, nei pressi del ponte in metallo della tratta ferroviaria in costruzione Matera–Ferrandina, ad un’altezza di circa 67 metri dal piano di calpestio del viadotto. Il recupero, avvenuto nella mattinata, ha visto l’impiego dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di Bari, delle squadre S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) e della squadra ordinaria in servizio.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Matera, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto.