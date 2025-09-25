Siracusa-Potenza 2-1, tabellino della gara e ripresa degli allenamenti.
Nella sesta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, il Potenza esce sconfitto contro il Siracusa. Dopo un primo tempo opaco, i rossoblù trovano il vantaggio con D’Auria, subentrato nella ripresa. Poco dopo i padroni di casa ribaltano la gara grazie ai gol di Valente e Punzone. La sfida del De Simone termina sul risultato di 2-1 per il Siracusa.
TABELLINO
SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone (31’st Cancellieri), Pacciardi, Sapola, Iob; Candiano, Gudelevicius; Guadagni (14’st Parigini), Limonelli (31’st Damian), Valente; Contini (14’pt Capanni). A disp.: Ba, Bonacchi, Bonucci, Catena, Di Paolo, Falla, Frosali, Krastev, Morreale, Zanini. All.: Turati.
POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Bachini, Bura, Balzano; Castorani, Maisto (6’st Felippe), Erradi (6’st Siatounis); Petrungaro (32’st Mazzeo), Anatriello (5’st Selleri), Bruschi (6’st D’Auria). A disp.: Cucchietti, Guiotto, Camigliano, De Marco, Ghisolfi, Riggio, Rocchetti. All.: De Giorgio.
Arbitro: Pacella di Roma 2 (Nicosia di Saronno – Cavalli di Bergamo). Quarto ufficiale: Iannello di Messina
Reti: 13’st D’Auria (P), 22’st Valente (S), 25’st Puzone (S)
Note: Ammoniti: Candiano (S), Erradi, Castorani e Novella (P). Angoli: 2-2. Recupero: 4’pt, 7’st. Spettatori: 3.000 circa