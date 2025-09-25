POLITICA

Delegazione italiana Flotilla, ‘rifiutata la mediazione’ ‘La missione resta fedele al suo obiettivo’

25/09/2025
La delegazione italiana del Global mouvement to Gaza, a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla comunica alle “autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme”.

“La nostra missione – sottolineano – rimane fedele al suo obiettivo originario di rompere l’assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica.

Qualsiasi attacco o ostruzione alla missione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale”.

25/09/2025
