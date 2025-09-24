Val d’Agri, controlli dei Carabinieri di Viggiano: tre denunce, una segnalazione e sequestri di droga e veicoli

Fine settimana di controlli straordinari in Val d’Agri, dove i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, supportati dal Comando Provinciale di Potenza, hanno intensificato la loro presenza sul territorio per garantire sicurezza e prevenire reati.

L’obiettivo era chiaro: contrastare ogni forma di illegalità, con particolare attenzione al consumo e allo spaccio di droga e alla sicurezza sulle strade.

Le pattuglie hanno presidiato le principali vie di comunicazione, le aree più frequentate e anche le zone periferiche, controllando locali pubblici, strade secondarie e persino casolari disabitati.

L’attività ha portato a diversi risultati: tre persone, di età compresa tra 35 e 58 anni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre un 32enne del posto è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 1,8 grammi di hashish, 14,45 grammi di marijuana e 0,3 grammi di oppio.

Complessivamente, i militari hanno fermato 85 veicoli e identificato 107 persone, elevando 12 contravvenzioni, ritirando 6 patenti e disponendo il sequestro di 2 auto per la successiva confisca. Effettuate anche 10 perquisizioni tra persone e veicoli.

Come sempre, va ricordato che per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire un controllo capillare del territorio e nel rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini della provincia di Potenza.