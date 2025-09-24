Sparatoria a Dallas, una persona uccisa, suicida l’attentatore

Una persona è rimasta uccisa, oltre all’attentatore, e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti a Dallas.

Lo riferisce la polizia locale correggendo le informazioni fornite in precedenza che parlavano prima di tre feriti e poi di due feriti, oltre all’aggressore che si è suicidato.

Secondo l’Fbi, l’attacco a Dallas “è stato un attacco mirato contro l’Ice”, l’agenzia americana che controlla l’immigrazione, “come successo il 4 luglio”, sempre in Texas.

Lo ha detto l’Fbi in un punto con la stampa spiegando che sui proiettili usati dall’aggressore sono stati trovati messaggi contro l’Immigration and Customs Enforcement.

ANSA