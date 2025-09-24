Skifidol™ Italian Brainrot, arriva la guida ufficiale comp Pubblicata da Fabbri

SKIFIDOL™ ITALIAN BRAINROT.

LA GUIDA UFFICIALE COMPLETA (FABBRI, PP 360, EURO 16,90) Arriva la guida completa del fenomeno del momento, i meme surreali e grotteschi di creature e oggetti mai visti prima generati con l’intelligenza artificiale che spopolano tra bambini e ragazzi.

È Skifidol™ Italian Brainrot con oltre 300 personaggi e tantissimi segreti, curiosità fuori di testa e mosse speciali mai viste prima, in libreria in questi giorni per Fabbri.

Tralalelo Tralalà, uno squalo con scarpe; Ballerina Cappuccina, metà ballerina metà tazzina; Bombardiro Crocodilo, un jet militare con testa di coccodrillo; Cocofanto Elefanto, un elefante con il corpo di una noce di cocco e ancora animali-frutta, aeromucche: sono i personaggi che per la prima volta saranno tutti insieme in un’unica guida, che è allo stesso tempo un viaggio nel mondo più pazzo, virale e divertente che ci sia, con schede complete, segreti, curiosità e mosse fuori di testa, alleati e rivali di ogni personaggio.

In più la checklist delle carte da collezione e all’interno la carta promo a tiratura limitata di Leggimia Slurpina.

L’universo SkifidolTM Italian Brainrot, nato dai meme più assurdi di YouTube e TikTok, è diventato, in pochi mesi, una collezione di culto.

