Sanità lucana, l’Opposizione: Maggioranza assente

“Senza maggioranza non si governa una Regione. Anche oggi il centrodestra si è presentato in aula con soli nove consiglieri. Bardi regolarmente assente. Eppure il tema principale all’ordine del giorno era l’approvazione dei bilanci di previsione delle aziende sanitarie, preceduta dalla relazione dell’assessore Latronico”. Lo dichiarano i consiglieri di minoranza in Consiglio regionale Alessia Araneo (M5s), Antonio Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Angelo Chiorazzo (Bcc), Roberto Cifarelli e Piero Lacorazza (Pd), Piero Marrese (Bd), Viviana Verri (M5s) e Vizziello (Bcc).

“Non è più un mistero – aggiungono – che la situazione della sanità lucana, per usare un eufemismo, sia fortemente critica e che vi sia una dialettica molto forte anche all’interno della maggioranza. Fino ad oggi abbiamo osservato un atteggiamento di responsabilità, ma è il momento della chiarezza. A soli quindici mesi dall’inizio della legislatura, questo centrodestra mostra tutti i limiti che avevamo ampiamente denunciato”.

“A pagare – conclude l’Opposizione – è ancora una volta la comunità lucana, che, al di là dei rumorosi comunicati stampa, deve fronteggiare infinite liste di attesa e scegliere altri territori per curarsi”.

GP