San Costantino Albanese celebra l’Autunno Arbëresh 2025: musica, tradizioni e sapori in piazza
San Costantino Albanese si prepara a vivere tre serate di festa all’insegna della cultura arbëreshe con l’edizione 2025 dell’Autunno Arbëresh, rassegna che unisce musica popolare, danze tradizionali e prodotti tipici.
Gli appuntamenti si terranno tutti in Piazza Unità d’Italia e promettono di trasformare il cuore del borgo in un palcoscenico di suoni e colori.
Il programma prevede:
-
Sabato 11 ottobre, ore 21.00: apertura con i gruppi Accipiter e Gli Amarimai, che porteranno sul palco ritmi coinvolgenti e sonorità folk.
-
Sabato 18 ottobre, ore 21.00: spazio alla musica travolgente de I Tarantolati di Tricarico, accompagnati dalla Totarella e dal loro repertorio legato alle radici lucane.
-
Sabato 25 ottobre, ore 21.30: gran finale con Dance Tarantella, una serata tutta da ballare per chiudere in allegria il ciclo di eventi.
Oltre alla musica, la manifestazione sarà l’occasione per riscoprire i costumi tipici, le tradizioni arbëreshe e i sapori autunnali, con le immancabili caldarroste e i prodotti della stagione.
Organizzato dal Comune di San Costantino Albanese (Bashkia e Shën Kostandinit), l’Autunno Arbëresh è un invito a conoscere una comunità che mantiene viva la propria identità, offrendo ai visitatori un viaggio tra storia, cultura e convivialità.