San Costantino Albanese celebra l’Autunno Arbëresh 2025: musica, tradizioni e sapori in piazza

San Costantino Albanese si prepara a vivere tre serate di festa all’insegna della cultura arbëreshe con l’edizione 2025 dell’Autunno Arbëresh, rassegna che unisce musica popolare, danze tradizionali e prodotti tipici.

Gli appuntamenti si terranno tutti in Piazza Unità d’Italia e promettono di trasformare il cuore del borgo in un palcoscenico di suoni e colori.

Il programma prevede:

Sabato 11 ottobre, ore 21.00 : apertura con i gruppi Accipiter e Gli Amarimai , che porteranno sul palco ritmi coinvolgenti e sonorità folk.

Sabato 18 ottobre, ore 21.00 : spazio alla musica travolgente de I Tarantolati di Tricarico , accompagnati dalla Totarella e dal loro repertorio legato alle radici lucane.

Sabato 25 ottobre, ore 21.30: gran finale con Dance Tarantella, una serata tutta da ballare per chiudere in allegria il ciclo di eventi.

Oltre alla musica, la manifestazione sarà l’occasione per riscoprire i costumi tipici, le tradizioni arbëreshe e i sapori autunnali, con le immancabili caldarroste e i prodotti della stagione.

Organizzato dal Comune di San Costantino Albanese (Bashkia e Shën Kostandinit), l’Autunno Arbëresh è un invito a conoscere una comunità che mantiene viva la propria identità, offrendo ai visitatori un viaggio tra storia, cultura e convivialità.