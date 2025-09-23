Rinascita Lagonegro, iniziata la quinta settimana di preparazione pre-campionato. Ufficializzati gli anticipi e posticipi del campionato di A2: tutti i dettagli

MARSICOVETERE (Potenza) – Metabolizzato con ulteriori certezze il test di sabato scorso a Brienza con la Romeo Sorrento (terminato col punteggio di 2-2), la Rinascita Volley Lagonegro è tornata regolarmente in palestra per iniziare la quinta settimana di preparazione pre-campionato, confermando l’intensa tabella di lavoro tracciata da coach Waldo Kantor e dal suo staff.

La squadra arriva appunto a questo nuovo ciclo di lavoro dopo il secondo allenamento congiunto della pre-season: un test significativo, come ha sottolineato a fine gara lo stesso tecnico argentino, che ha permesso di raccogliere indicazioni utili sulle condizioni generali del gruppo: la forma atletica cresce giorno dopo giorno così come l’intesa tra i compagni soprattutto con il positivo inserimento dei nuovi arrivati, in particolar modo la banda Andonovic e il centrale Arasomwan andati in doppia cifra (rispettivamente 12 e 10 punti) nel test di Brienza. Chiaramente sono tanti gli aspetti da migliorare e su cui Kantor concentrerà i suoi sforzi in questi giorni di allenamenti: mantenere alto il livello di gioco per più tempo possibile, la gestione dei finali di set e l’efficacia in fase di battuta e a muro.

A livello tecnico, in questa fase della preparazione il programma rimane diviso tra sedute di pesistica al mattino (mercoledì e venerdì) mirate a consolidare forza, resistenza e brillantezza atletica e allenamenti in campo con la palla al pomeriggio, focalizzati sulla costruzione dell’intesa tra i reparti, sulla cura delle dinamiche di muro-difesa e sull’affinamento delle soluzioni offensive.

Questa settimana rappresenta un passaggio chiave della preparazione perché introduce la squadra verso un nuovo appuntamento sul campo: domenica 28 settembre, infatti, la Rinascita sarà impegnata ad Agnone (Isernia) in un nuovo allenamento congiunto ancora con i sorrentini di mister Nicola Esposito, ulteriore occasione per verificare i progressi atletici e tecnici e per dare spazio a tutto il roster. Kantor, infatti, sta puntando su un’ampia rotazione per garantire minutaggio a ogni atleta, favorendo così sia la crescita dei singoli sia la coesione del gruppo. L’atmosfera in palestra è carica e positiva: i ragazzi mostrano entusiasmo e voglia di spingersi oltre la fatica, consapevoli che ogni seduta è un tassello fondamentale nel percorso di avvicinamento all’esordio stagionale.

A tal proposito, venerdì 19 settembre la Lega Pallavolo serie A ha reso nota la programmazione definitiva – con anticipi e posticipi – delle partite di Regular Season del campionato di Serie A2 Credem Banca 2025/2026: i biancorossi saranno protagonisti della prima sfida assoluta della stagione, domenica 19 ottobre alle ore 17.30, sul campo della Tinet Prata di Pordenone. Tutto il calendario e le variazioni degli orari sono consultabili sul sito ufficiale della Lega Pallavolo serie A a questo link.