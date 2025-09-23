Momenti di paura sul Pollino: coppia sorpresa da un branco di lupi, soccorsi in tempo

Doveva essere una tranquilla escursione nella natura selvaggia del Pollino, ma per due camminatori si è trasformata in un’esperienza che non dimenticheranno facilmente.

I protagonisti, un uomo di 33 anni originario di Castrovillari e una donna di 38 anni di Brindisi, stavano rientrando da un’escursione in direzione di Colle Impiso quando hanno deciso di fare una sosta. Lei era visibilmente affaticata, complice una distorsione che le rendeva difficile proseguire. Una pausa necessaria, ma che ha coinciso con l’inizio di un momento di tensione.

Dal silenzio del bosco è comparso un branco di lupi. Gli animali, probabilmente incuriositi o attratti da qualche odore, si sono avvicinati alla coppia. Un esemplare, in particolare, si è staccato dal gruppo, avvicinandosi in modo allarmante all’uomo.

Con sangue freddo, lui è riuscito a contattare i Carabinieri di Senise, che hanno mantenuto il contatto costante con la coppia fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, che ha messo in sicurezza i due escursionisti.

Per fortuna, tutto si è risolto senza feriti e non è stato necessario l’intervento del 118, comunque allertato in via precauzionale. Resta la paura, ma anche la consapevolezza che la montagna, per quanto affascinante, va sempre affrontata con la massima prudenza — anche quando si crede di essere ormai sulla via del ritorno.