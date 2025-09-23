L’Associazione “I Randagi di Senise” ringrazia il Comune per il sostegno al contrasto del randagismo

Senise – L’Associazione I Randagi di Senise esprime un sentito ringraziamento al Comune di Senise per il contributo economico recentemente ricevuto, un primo passo importante nella lotta al fenomeno del randagismo sul territorio.

Questo sostegno rappresenta molto più di un semplice aiuto economico: è il segnale concreto di una volontà condivisa, emersa chiaramente anche nel corso degli incontri tenuti con l’Amministrazione comunale e con la Polizia Locale. Una volontà ferma e determinata a lavorare insieme per affrontare, e finalmente risolvere, un problema che da anni affligge la comunità senisese.

Nonostante il suo recente insediamento, il Sindaco Eleonora Castronuovo ha già dimostrato grande sensibilità e attenzione verso questa tematica. Insieme alla Comandante della Polizia Locale, Rosalba Di Bitetto, ha infatti avviato le prime misure concrete, ponendo le basi per un percorso di collaborazione efficace e duraturo con la nostra Associazione.

“I Randagi di Senise” esprimono profonda gratitudine per la disponibilità, l’ascolto e l’impegno mostrati finora, convinti che questo dialogo costruttivo porterà a risultati tangibili per il benessere degli animali e della cittadinanza.

Grazie di cuore al Comune di Senise.