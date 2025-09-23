Il Futsal Senise riparte con cuore e determinazione: Masiello guida la rinascita in C1

SENISE – Martedì 23 settembre ha segnato ufficialmente l’inizio della preparazione del Futsal Senise in vista del prossimo campionato di Serie C1, che prenderà il via nelle prossime settimane. Dopo la dolorosa retrocessione dalla Serie B, il gruppo guidato dal tecnico Nicola Masiello è pronto a rimettersi in gioco con entusiasmo e spirito di rivalsa, con l’obiettivo dichiarato di ritornare subito nella categoria superiore.

Il tecnico lucano, alla sua quinta stagione sulla panchina senisese, si dice più motivato che mai ad affrontare questa nuova avventura, come confermato dalle sue parole nell’intervista rilasciata alla società.

“Sono rimasto per amore del progetto e dell’Academy”

Alla domanda su cosa lo abbia spinto a rimanere alla guida del Futsal Senise, Masiello ha risposto con sincerità:

«Sicuramente le ragioni del cuore. A fine stagione avevo annunciato la mia separazione, dopo un anno molto difficile. Ho ricevuto tante richieste, anche da categorie superiori, ma alla fine ho scelto di dare continuità al progetto iniziato qui, soprattutto con l’Academy. L’affetto dei bambini e la stima dei genitori mi hanno fatto capire che valeva la pena andare avanti.»

Masiello ha ribadito che la decisione è stata presa di comune accordo con la società, condividendo la volontà di rilanciare le ambizioni della prima squadra, senza abbandonare il percorso costruito con fatica negli ultimi anni.

Obiettivo: essere protagonisti in C1

Sul piano sportivo, il tecnico non nasconde le difficoltà della nuova sfida, ma guarda al futuro con fiducia:

«Vogliamo costruire una squadra competitiva, che possa dire la sua e provare a primeggiare. Non sarà facile: sono anni che non affrontiamo questa categoria e dovremo adattarci in fretta al livello degli avversari. Ma abbiamo un gruppo giovane e tanta voglia di fare bene, restando fedeli alla nostra filosofia.»

Con molte società che si stanno rinforzando in maniera importante, il Futsal Senise vuole comunque farsi trovare pronto e giocarsi le sue carte per essere protagonista.