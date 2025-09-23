GRUMENTO NOVA CELEBRA PAOLO CARBONE

Domenica 28 Settembre, alle ore ore 12,00 a Grumento Nova sarà svelata ufficialmente la targa commemorativa in memoria dell’Avvocato Paolo Carbone.

Erede della nobile tradizione dell’avvocatura penale salernitana che ha rappresentato mirabilmente e ai massimi vertici in molte vicende giudiziarie rese clamorose dalla cronaca, Carbone era nato a Grumento Nova, paese a cui era legatissimo, prima di trasferirsi in giovane età a Salerno, dove aveva proseguito i suoi studi affermandosi appunto come protagonista della vita sociale, civile ed infine penalista.

Ma Carbone aveva anche tenuto viva la sua lucanità, fondando l’Associazione Lucana “Giustino Fortunato” di Salerno il 2 aprile 1996 e vivendo appieno la vita associativa nel contesto salernitano.

Ci è parso dunque doveroso ricordare il nostro illustre concittadino, scomparso il 26 marzo 2023, di cui si è detto che “Così come in vita era stato lontano dal presenzialismo ostentato e dalla frequentazione ossessiva dei mezzi d’informazione nonostante fosse un noto giornalista-giudiziario e avesse condotto alcuni grandi processi della storia della circoscrizione di Salerno; dalla sua innata modestia si è passati, dopo la sua morte, ad una frenetica esposizione mediatica che, almeno per Salerno, non ha precedenti”.

Il programma dell’evento, prevede la intitolazione in Memoria dell’Avvocato Paolo Carbone della targa commemorativa, presso l’abitazione in Via Roma, 31-33, in cui nacque e visse l’avv. Carbone a cui seguiranno gli interventi istituzionali in suo ricordo e per celebrare le attività svolte dall’avvocato Carbone alla presenza della sua famiglia.

Il Sindaco

Antonio Maria Imperatrice