Forza Italia Giovani Basilicata annuncia la nomina dei Segretari Provinciali

Forza Italia Giovani Basilicata annuncia con entusiasmo la nomina dei due Segretari Provinciali del movimento giovanile: Michele Nobile per la provincia di Potenza e Antonella Iacovino per la provincia di Matera.

Due giovani militanti di lunga data, che hanno dimostrato nel tempo dedizione, passione e impegno costante per la crescita del movimento e la promozione dei suoi valori.

La loro nomina è il frutto di una piena condivisione tra il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, e il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro, in accordo con il Segretario Regionale di Forza Italia, Min. Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Segretario Provinciale di Potenza, On. Vincenzo Taddei, il Segretario Provinciale di Matera, Gianluca Modarelli, e la dirigenza tutta, a conferma di una visione comune e di una volontà politica chiara: rafforzare la presenza del movimento in Basilicata, partendo proprio dai suoi giovani.

Le parole di Pierro: «Antonella Iacovino e Michele Nobile sono chiamati a ricoprire un ruolo decisivo per il futuro del nostro movimento giovanile. Nobile continuerà l’ottimo lavoro già iniziato in qualità di Coordinatore Provinciale del giovanile, mentre Iacovino, già Coordinatore Cittadino di Policoro, avrà il compito di riorganizzare l’assetto nel materano.

Simone Leoni ed io siamo certi che sapranno onorare questo incarico al meglio, favorendo in tutti i comuni il rilancio del nostro movimento giovanile, sempre in crescita. A loro i migliori auguri da parte di Forza Italia Giovani Basilicata e da parte mia».

Nel rivolgere loro i migliori auguri di buon lavoro, vogliamo sottolineare quanto sia stato fatto finora per radicare la nostra visione sul territorio lucano, ma anche quanto ancora ci sia da fare.

La Basilicata merita una presenza giovanile forte, coerente e propositiva, capace di interpretare le sfide del presente e costruire il futuro.

I nuovi Segretari Provinciali avranno il compito e la responsabilità di guidare le attività del movimento nelle rispettive province, promuovendo con entusiasmo e determinazione i valori che da sempre ci contraddistinguono. Il loro impegno sarà orientato alla costruzione di un gruppo coeso e propositivo, capace di fungere da collante tra le esigenze e le aspirazioni dei giovani lucani e le istituzioni, favorendo un dialogo costruttivo e una partecipazione sempre più attiva.

Il Portavoce Regionale Forza Italia Giovani Basilicata Cosimo Stigliano