All’Istituto di cultura di Praga la mostra sul design italiano

Istituto Italiano di Cultura di Praga (Iic) ha aperto al pubblico la mostra “Italia Geniale”, una selezione di oltre cento brevetti e prodotti storici e contemporanei, alcuni dei quali premiati con il prestigioso Compasso d’Oro.

L’evento è stato presentato nella Cappella barocca dell’Istituto dalla Direttrice dell’Iic, Marialuisa Pappalardo, dalla Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Praga, Consigliera Laura Calligaro, e dal Direttore di Adi Design Museum – Compasso d’Oro di Milano, Andrea Cancellato che hanno sottolineato come l’esposizione metta in luce le capacità di invenzione e creatività del Made in Italy.

“La narrazione della mostra si sviluppa intorno al rapporto tra design e persona, dove forma e funzione si incontrano, ponendo in risalto la costante ricerca di nuove soluzioni che coniugano creatività, materiali innovativi e tecnologie d’avanguardia”, ha sottolineato Pappalardo che ha poi aggiunto: “i visitatori potranno apprezzare un interessantissimo percorso espositivo, studiato per dialogare con gli spazi della nostra sede storica, che siamo felici sia stato incluso nel prestigioso circuito del Designblok”.

Insieme ai numerosi ospiti era inoltre presente la Direttrice del festival internazionale Designblok di Praga e fondatrice dell’Accademia del design della Repubblica Ceca, Jana Zielinski.

In mostra sono rappresentati oltre sessanta marchi, tra cui oggetti senza tempo di Poltrona Frau, Flos, Artemide e Olivetti, e alcune innovazioni all’avanguardia come quelle di Arduino e Mogu.

