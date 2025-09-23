Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio
Architetture: l’arte di costruire”: questo è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio (Gep) in programma sabato 27 e domenica 28 settembre alla Reggia di Caserta.
Il tema di quest’anno degli European Heritage Days sembra creato ad hoc per il Complesso vanvitelliano, essendo una declinazione italiana dell’argomento europeo “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”.
L’iniziativa è un invito a esplorare il ricco e variegato paesaggio architettonico che ci circonda, in occasione dei 50 anni dall’Anno Europeo del Patrimonio Architettonico del 1975 che ispirò, tra l’altro, il logo ufficiale degli European Heritage Days.
Nella due giorni dedicata alla molteplicità di tipologie e funzioni del patrimonio culturale italiano, la Reggia di Caserta sorprende il pubblico con un programma variegato: visite speciali del tutto inedite ai cantieri, la presentazione degli atti del convegno “Il Cantiere dei cantieri”, l’inaugurazione della prima Sala dell’Appartamento della Regina, un concerto, un’apertura straordinaria serale e un incontro esclusivo a Le Serre di Graefer.
