Simona Ventura, ‘il mio Grande Fratello back to the future’

Eà stato del tutto inaspettato, è stata una corsa, ma ora siamo pronti ed entusiasti.

Sarà un Grande Fratello back to the future: intanto è il giubileo, sono 25 anni da quella prima edizione del 2000 e nel frattempo è cambiato un po’ tutto, è cambiata la storia di noi italiani.

Sono onorata e orgogliosa di fare parte di questo Grande Fratello”. Ospite di Verissimo, Simona Ventura si racconta alla vigilia del ritorno su Canale 5, alla guida dello storico reality show, in onda dal 29 settembre.

Per Ventura è un ritorno alla conduzione di un reality “dopo 14 anni: sono molto emozionata, mi è venuta un’ansia…”, confessa nella chiacchierata con Silvia Toffanin.

“Mentre ero opinionista all’Isola dei Famosi, i dirigenti mi hanno chiamato per chiedermi di fare un provino per un nuovo reality: mi sono chiesta se, dopo 14 anni, sarebbe stato come andare in bicicletta… Ho fatto un provino sulla Fattoria, poi mi hanno detto la bella notizia che si trattava del Grande Fratello e io sono esplosa.

Stiamo facendo un bel lavoro, c’è tanto entusiasmo, tanta fiducia che non vogliamo deludere”.

I concorrenti saranno “persone comuni dalla grande personalità, con storie da raccontare, fighi”, promette Ventura prima di presentare le prime due pillole di due aspiranti gieffini: le altre andranno in onda da domani dopo il Tg5 delle 13.

In studio, annuncia, ci saranno come opinionisti “tre ex Gf: la Yannik Sinner dei reality, Cristina Plevani, che dopo il Grande Fratello ha vinto anche l’Isola, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi: ho bisogno di loro perché al Grande Fratello sono una novellina, mi aiuteranno a districarmi nei meandri della casa”.

Nell’intervista a Verissimo, Ventura ricorda anche gli inizi della carriera, l’impegno a “non mollare mai”, la forza di “cadere, rialzarsi, senza rimpianti né rimorsi. Gli errori? Mi hanno temprato, mi hanno portato alla persona che sono oggi.

Persone che mi hanno fatto del male? Ci sono state, ma non rivolgo loro molti pensieri, perché si autodistruggono da sole.

Non abbiamo spazio di odiare né di voler male alle persone. Avanti senza paura”.

ANSA