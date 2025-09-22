Parco eolico Aliano parere negativo dai Comuni di Senise,Roccanova e Sant’Arcangelo

A seguito di una conferenza con i capigruppo richiesta dall’Amministrazione comunale di Senise, tenutasi nei giorni scorsi presso il Palazzo Comunale, e dopo un confronto tra i Sindaci dei comuni interessati – Senise, Roccanova e Sant’Arcangelo – è stato formalmente espresso parere negativo, attraverso rispettive delibere, al progetto del parco eolico “Aliano”.

Le Amministrazioni hanno assunto questa decisione con l’intento di tutelare l’ambiente e salvaguardare l’ecosistema locale, rimarcando con forte convinzione che uno sviluppo sostenibile del territorio deve necessariamente passare attraverso la protezione delle risorse naturali e della biodiversità, elementi imprescindibili per il benessere delle future generazioni.

In un periodo in cui il turismo sostenibile sta guadagnando sempre più importanza, ci impegniamo a promuovere iniziative volte a valorizzare le bellezze naturali e culturali della nostra area, evitando compromessi sull’equilibrio ecologico.

Questa posizione rappresenta un chiaro segnale del nostro impegno verso un futuro in cui la crescita economica sia sinergica con la difesa dell’ambiente. Siamo determinati affinché le scelte adottate possano riflettere e rispettare le reali esigenze delle comunità locali.

L’attuale posizione sarà rafforzata da un protocollo di intesa che sarà oggetto di condivisione nei rispettivi Consigli Comunali; un protocollo intercomunale finalizzato ad una maggiore tutela e valorizzazione del proprio patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale su un territorio che abbiamo il dovere di difendere per le generazioni di oggi, ma anche per quelle future.