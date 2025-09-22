Meloni : “Kirk simbolo di ciò che ha difeso, confronto e libertà”

Le immagini del funerale di Charlie Kirk parlano da sole: le parole di perdono della moglie, la reazione composta di una comunità in preghiera, i canti, le decine di migliaia di persone presenti.

Un messaggio potentissimo al mondo intero: contro l’odio e la violenza politica si può rispondere con la forza dell’amore, della fede e della libertà.

E Charlie continuerà a vivere come simbolo di ciò che ha sempre difeso: il confronto e la libertà”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

ANSA