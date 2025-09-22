Assessore Mongiello: risultato importante per l’Arpab
“L’accreditamento dei laboratori dell’Arpab da parte di Accredia è un risultato atteso che esalta il livello di protezione ambientale e di tutela della salute nella nostra regione. Non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un riconoscimento concreto che certifica la qualità"
Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, commentando l’importante traguardo raggiunto dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
“Questo straordinario risultato è il frutto di un lavoro corale, di un impegno continuo e di una visione strategica – sottolinea l’assessore – che ha coinvolto la direzione, la dirigenza e tutti i funzionari di Arpab.
A loro va il mio più profondo ringraziamento per la dedizione e la professionalità che hanno permesso di superare le sfide di un percorso lungo e complesso”.
L’ottenimento dell’accreditamento costituisce il fondamento per rafforzare il ruolo di Arpab come ente scientifico di riferimento.
Garantirà monitoraggi sempre più puntuali a supporto delle nostre politiche ambientali e di transizione energetica. Questo è il nostro impegno e questo è ciò che i cittadini della Basilicata meritano”, conclude l’assessore Mongiello.