CULTURA E EVENTI

Successo a Potenza per la presentazione del romanzo “Il seme della verità”

Pubblico numeroso e coinvolto per un’opera che attraversa i secoli nel nome della libertà

Foto di Redazione Redazione21/09/2025
3.444 1 minuto di lettura

Si è svolta con grande partecipazione e interesse la presentazione presso il Polo Bibliotecario di Potenza del romanzo Il seme della verità, scritto da Luigi Pistone e Piera Pistone, che ha saputo attrarre un pubblico attento e variegato, confermando la forza del racconto come strumento di riflessione e dialogo.

Pres. Il seme della verità 01

Ambientato tra Medioevo ed età contemporanea, il romanzo narra le vicende di personaggi che, in epoche diverse, si fanno portatori di un ideale tanto potente da mettere a rischio la propria vita pur di difenderlo.

 

 

 

Al centro della trama, un manoscritto dalla copertina anonima che attraversa i secoli come un fiume carsico, portando con sé idee di libertà, verità effettuale e resistenza al pensiero dominante.

Nel corso della serata, tenutasi venerdì 19 settembre, gli autori hanno condiviso il senso profondo dell’opera. «Il seme della verità non è solo un romanzo: è un invito a coltivare il pensiero libero, anche quando tutto sembra volerlo soffocare», hanno dichiarato.

«Abbiamo voluto raccontare come, in ogni epoca, ci siano donne e uomini capaci di custodire e trasmettere idee che non si piegano. Il manoscritto è il simbolo di questa resistenza silenziosa, che si insinua come acqua e riemerge quando meno ce lo aspettiamo.»

L’incontro si è concluso con richieste di approfondimento, confermando che Il seme della verità ha suscitato curiosità nei lettori.

Foto di Redazione Redazione21/09/2025
3.444 1 minuto di lettura
Foto di Redazione

Redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio