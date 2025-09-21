Matera pronta ad accogliere le riprese del nuovo film di Francis Ford Coppola

La celebre città dei Sassi si prepara ad ospitare un altro grande progetto cinematografico. Francis Ford Coppola, il leggendario regista di origini bernaldesi, sei volte vincitore dell’Oscar, con alle spalle anche sei Golden Globe, tre David di Donatello, due Palme d’Oro a Cannes, un Bafta e il Leone d’Oro alla carriera, è impegnato nella realizzazione di un nuovo film, ambientato nell’Ottocento. Questo ambizioso progetto coinvolgerà anche la splendida Matera come set principale.

Le riprese nella città lucana sono previste per la fine dell’anno, con una probabile partenza già a novembre.

Nei giorni scorsi Coppola ha effettuato alcuni sopralluoghi, rimanendo particolarmente colpito dalla suggestiva location di Palazzo Malvinni Malvezzi.

Nei prossimi giorni verrà ufficialmente comunicata la scelta definitiva delle location, che comprenderanno anche altre zone della Calabria e, con ogni probabilità, un ulteriore set nella provincia di Potenza.