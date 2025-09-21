Carbone inaugura il primo campo da Paintball: adrenalina e divertimento in località Monteforte

Carbone – Ieri, sabato 20 settembre 2025, in località Monteforte lungo la Provinciale SP 40, è stato inaugurato il nuovo campo da Paintball, un progetto che arricchisce l’offerta sportiva e ricreativa del piccolo centro del Serrapotamo.

La gestione è affidata all’Associazione A.P.S. Carbone Outdoor Experience E.T.S., guidata da Luca Del Monte, che ha fortemente creduto in questa iniziativa capace di coniugare sport, socialità e turismo esperienziale.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di numerosi curiosi e appassionati, che hanno potuto assistere a partite dimostrative, cimentarsi in prove di gioco e vivere in prima persona l’adrenalina di una disciplina che sta conquistando sempre più giovani, famiglie, camperisti e turisti sportivi.

Il nuovo campo, immerso nella natura e collocato in una posizione strategica facilmente raggiungibile, rappresenta un ulteriore tassello nella valorizzazione del territorio e nella promozione di attività all’aria aperta, in linea con la vocazione del Comune di Carbone a sostenere esperienze innovative di svago e accoglienza.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Carbone, Mariano Mastropietro, e l’Amministrazione comunale, che hanno espresso soddisfazione per un’iniziativa capace di arricchire l’offerta turistica e sportiva del paese. Alla cerimonia ha preso parte anche l’agronomo Nicola Ciminelli, che ha seguito i lavori e supportato tutte le fasi autorizzative e procedurali necessarie per l’avvio dell’attività.

“Con il Paintball – ha dichiarato Luca Del Monte – offriamo ai cittadini e ai visitatori un’alternativa divertente e sicura per trascorrere il tempo libero, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità”.

Un’iniziativa, dunque, che unisce sport, divertimento e spirito di comunità, confermando Carbone come territorio dinamico e aperto a nuove forme di attrattività.

Per tutti gli aggiornamenti e le iniziative in programma è possibile seguire la pagina Instagram lucania_paintball.

Biagio Gugliotta