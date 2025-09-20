Tricarico: arrestati due 19enni con quasi 300 grammi di cocaina e oltre 300 di marijuana

Due giovani di 19 anni, entrambi residenti nella provincia di Taranto, sono stati arrestati dai Carabinieri a Tricarico (MT) durante un controllo stradale. All’interno del veicolo su cui viaggiavano, i militari hanno rinvenuto 290 grammi di cocaina e 325 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e presumibilmente destinati allo spaccio.

Nel corso della perquisizione, è stata trovata anche una somma in contanti pari a 5.900 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. I due sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti nel carcere di Matera.

Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un’attività di controllo del territorio coordinata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Matera. Gli inquirenti precisano che le indagini sono ancora in fase preliminare e saranno approfondite nel corso del procedimento giudiziario.