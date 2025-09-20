Oltre i confini. Storie di arte e vita Presentazione del volume di Nicola Coccia Inaugurazione mostra

Mercoledì 24 settembre, alle ore 17:30, presso le Scuderie di Palazzo

Verrà presentato, mercoledì 24 settembre, alle ore 17:30, il volume di Nicola Coccia “Vita del

confinato Luigi Spacal che davanti alla morte diventò pittore” (ETS, 2024) presso le Scuderie di Palazzo

Giustino Fortunato a Rionero in Vulture e a seguire l’inaugurazione della mostra “Le opere di Luigi

Spacal e Jiri Hadlac” nelle Riviste dell’archivio medico Spazio TAM di Rionero. L’evento è in

collaborazione con il Comune di Rionero in Vulture e con il patrocinio dell’A.N.P.I Sezione di Rionero

e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rionero.

OLTRE I CONFINI per parlare di storie che appartengono al nostro presente.

Luigi Spacal (1907-2000), nato a Trieste, con genitori sloveni, viene arrestato per cospirazione nei

confronti dello Stato e condannato al confino in Basilicata, ad Accettura, nel 1931. Spacal diventerà uno

dei più grandi, se non il più grande pittore della sua terra. Il volume è stato premiato dal Comune di

Accettura ed è stato presentato in diverse città italiane. Ci sarà in conclusione la testimonianza di

Iolanda Coslovi, cittadina di Rionero in Vulture, che racconterà la storia della sua famiglia dall’Istria a

Rionero in Vulture nel 1949. La mostra delle opere di Luigi Spacal e Jiri Hadlac, pubblicate sulle riviste

mediche custodite nell’archivio Spazio TAM, ci racconta come due artisti sloveni continueranno a

tenere in vita la loro terra e come l’arte sia una cura per il corpo e l’anima. La storia di Spacal racconta le vite

di molti uomini. Per questo la sua storia diventa la testimonianza di un’epoca.

Alla presentazione del volume e all’inaugurazione della mostra interverranno: Nicola Coccia, autore del

volume, Alfredo Bocchetti, Direttore didattico, Mario Di Nitto, Sindaco di Rionero, Cinzia

Gliaschera, Assessore alla cultura di Rionero, Maria Rosaria D’Anzi, Presidente A.N.P.I. Provincia di

Potenza, Giovanni Marino, Ass. Naz. Combattenti e Reduci di Rionero, Iolanda Coslovi, Docente

MIUR, Angela Rosati, Spazio TAM Archivio medico Antonio Rosati.

Nicola Coccia ha cominciato a collaborare all’Avanti nel 1966. Ha lavorato nella redazione fiorentina

del “Lavoro” di Genova, diretto da Sandro Pertini. Assunto a “La Nazione” nel 1978. Nel 2016 ha vinto

il premio nazionale Carlo Levi con il libro “L’arse argille consolerai: Carlo Levi dal confino alla

Liberazione di Firenze attraverso testimonianze, foto e documenti inediti”, Edizioni Ets. Per Ets ha

pubblicato anche “Strage al Masso delle Fate. Ottone Rosai, Bogardo Buricchi e Enzo Faraoni dal 1933

alla Liberazione di Firenze”

Sede della presentazione volume:

Scuderie di Palazzo Giustino Fortunato_Rionero in Vulture

Sede della inaugurazione mostra:

Spazio TAM

Via Nazario Sauro, 59bis_85028 Rionero in Vulture