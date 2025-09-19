Smart Paper, aggiornato il tavolo nazionale

Per dare seguito al Tavolo Tecnico nazionale Smart Paper che ieri è stato aggiornato Unindustria Roma ha proposto a sindacati e parti datoriali (Enel, Smart Paper, Accenture, Datacontact, Confindustria Basilicata) tre possibili date: 23, 30 settembre o 3 ottobre.

Ne dà comunicazione l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che è in costante aggiornamento con parti datoriali e sindacati.

E’ necessario svolgere nel più breve tempo possibile il confronto al Tavolo Tecnico Nazionale che è in questa fase materia di iniziativa imprenditoriale e sindacale – dice l’Assessore – per riportare la questione nell’ambito della contrattazione e rasserenare lavoratori e famiglie.