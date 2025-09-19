Assessore Cupparo all’inaugurazione della Serrapotina

“L’impegno, la volontà e la caparbietà hanno vinto sulla malaburocrazia e contro ogni ostacolo frapposto per troppi anni”.

E’ il commento dell’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che oggi ha partecipato all’inaugurazione della “Serrapotina”.

“Un progetto – sottolinea l’assessore – che mi ha visto in prima fila da sindaco di Francavilla in Sinni, in quanto è partito nel 2017 con l’area interna Mercure/Alto Sinni/Val Sarmento, Amministrazione capofila Francavilla in Sinni e con l’allora Assessore Regionale Nicola Benedetto.

Credo sia necessario sottolineare un aspetto significativo: per individuare le risorse finanziarie indispensabili i sindaci del Mercure e del Sarmento hanno deciso di cedere loro fondi destinati alla viabilità a quelli del Serrapotamo affinché si mettessero tutti per consentire il completamento della Serrapotina.

E’ un esempio di come bisogna compiere scelte di carattere comprensoriale specie in materia di infrastrutture viarie e civili.

Una visione di sindaci ed amministratori locali che è stata premiata. Adesso finalmente una vasta comunità composta dai cittadini di Calvera, Teana, Castronuovo S. Andrea, Carbone, Chiaromonte e Fardella potrà contare su un collegamento viario efficiente.

Ma – aggiunge Cupparo – anche piccole attività produttive, artigianali, commerciali, agricole dell’intero comprensorio avranno effetti e benefici diretti per trasporto ed altro”.

Grazie ai Sindaci che hanno messo sul tavolo 6,4 milioni di euro di risorse dell’Area Interna ed al lavoro sinergico tra sindaci e Regione al fine di reperire ulteriori 6,6 milioni dal CIPESS (che la giunta Bardi ha destinato alla Serrapotina) ed in ultimo ulteriori 3,45 milioni stanziati dalla Giunta Bardi nel 2022, si è riusciti a completare questa arteria che, dobbiamo ammetterlo, era stata completamente abbandonata a se stessa.

Adesso, conclude Cupparo, dobbiamo cercare di fare un ultimo sforzo per chiudere finalmente il cerchio con il collegamento sulla Sinnica.