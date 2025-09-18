Iniziative per Gaza, Europa Verde–AVS: “Saremo presenti alle mobilitazioni CGIL in Basilicata”
Europa Verde–Alleanza Verdi Sinistra Basilicata parteciperà alle iniziative promosse dalla CGIL in occasione della giornata di mobilitazione nazionale per Gaza, in programma venerdì 19 settembre.
Saremo presenti a Potenza, alle ore 17:30 in Piazza Mario Pagano, e a Matera, alle ore 19:30 con la fiaccolata da Piazzetta Pascoli a Piazza Vittorio Veneto, convinti che sia urgente e necessario dare voce a chi chiede cessate il fuoco immediato, stop alla deportazione e alla violenza contro i civili, rispetto del diritto internazionale e riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.
La Basilicata non può rimanere in silenzio davanti al genocidio che si sta consumando a Gaza. La nostra presenza in piazza vuole essere un atto di solidarietà concreta, di difesa della pace e dei diritti umani universali, ma anche un richiamo alla politica e alle istituzioni italiane affinché si assumano fino in fondo le proprie responsabilità sul piano internazionale.
Europa Verde–AVS invita cittadine e cittadini, associazioni e realtà democratiche e pacifiste del territorio a unirsi a queste manifestazioni, perché solo insieme si può costruire una prospettiva di pace e giustizia.
Donato Lettieri e Michela Trivigno
(Portavoce Europa Verde Basilicata)