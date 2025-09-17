POLITICA

Von der Leyen, ‘l’orrore quotidiano a Gaza deve cessare’

Foto di redazione redazione17/09/2025
“Gli orribili eventi che si verificano quotidianamente a Gaza devono cessare.

È necessario un cessate il fuoco immediato, un accesso illimitato per tutti gli aiuti umanitari e il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas.

L’Ue rimane il principale donatore di aiuti umanitari.

Continuiamo inoltre a sostenere con fermezza la soluzione dei due Stati, che è stata compromessa dalle recenti azioni di insediamento del governo israeliano in Cisgiordania”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

ANSA

