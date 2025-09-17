Senisese Val D’Agri, approvati gli interventi Ripas

Sono stati approvati, entro i 60 giorni previsti dalla disciplina regionale dall’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese, tutti i 20 provvedimenti relativi agli interventi R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per l’Area Senisese), finanziati con le risorse residuali del Programma Speciale Senisese per un totale di 5 milioni di euro.

Da ora e per i prossimi 24 mesi sarà possibile dar seguito agli interventi programmati dalle Amministrazioni comunali con l’obiettivo di trasformare le risorse recuperate in servizi tangibili, capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità locali.”

Questa misura rappresenta una novità importante per l’area senisese, con l’obiettivo di migliorare e rafforzare i servizi di competenza comunale, generando – è l’auspicio condiviso – ricadute positive sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini.

Un plauso va all’Ufficio competente (con sede operativa anche a Senise), guidato dal Direttore Generale Avv. Donato Del Corso che, pur ricoprendo da poco tempo l’incarico, grazie al suo equilibrio e alla profonda conoscenza delle dinamiche organizzative regionali, ha saputo dialogare e supportare i 20 Comuni interessati nella redazione delle schede, offrendo al contempo utili suggerimenti sulle finalità da perseguire attraverso la misura R.I.p.A.S.

Allo stesso modo, un ringraziamento va esteso alle 20 amministrazioni comunali che hanno colto questa opportunità, ponendo le basi per una nuova visione di utilizzo delle risorse territoriali, orientata a servizi comunali più efficienti e vicini ai bisogni concreti dei cittadini.

In parallelo, sono state trasmesse le linee guida per la misura di sostegno all’identità culturale, che aprono una nuova fase di programmazione: nei prossimi 60 giorni sarà infatti possibile predisporre le schede relative agli interventi in ambito culturale, completando così un percorso di valorizzazione che unisce servizi e identità locale.

Un riconoscimento particolare va al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e all’Assessore alle Attività Produttive, Francesco Cupparo, grazie ai quali è stato possibile recuperare e destinare queste risorse che oggi tornano ad essere patrimonio concreto delle comunità del Senisese.

Un segnale chiaro: quando la buona politica incontra la capacità amministrativa dei territori, il futuro non è solo un’ipotesi, ma una promessa che comincia a realizzarsi.