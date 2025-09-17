L’annuncio di Metsola alla Rada: ‘Apriamo un ufficio del Parlamento europeo a Kiev’

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è arrivata questa mattina a Kiev.

Incontrerà il presidente ucraino, Zelensky, e il presidente della Verkhovna Rada, Stefanchuk. Nella sua visita la presidente intende ribadire il sostegno dell’Ue all’Ucraina, l’impegno dell’Eurocamera per una pace giusta, sanzioni forti e cooperazione parlamentare per l’adesione all’Ue. Metsola annuncerà inoltre l’apertura della rappresentanza del Parlamento europeo a Kiev.

” Volevo iniziare la mia visita a Kiev, rendendo omaggio al coraggio di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà.

Un omaggio ai caduti che simboleggia la forza dell’unità” ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo.

“Dobbiamo essere chiari su quale tipo di pace stiamo cercando, una falsa pace ritarderà solo un altro conflitto con il rischio che sia ancora più grande.

La pace che cerchiamo deve essere permanente, basata sulla giustizia e sulla dignità” ha detto nel suo intervento alla Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale dell’Ucraina. “Una pace che rispetti la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”, ha aggiunto.

“Sappiate che il Parlamento europeo rimarrà saldamente al vostro fianco, passo dopo passo, finché la pace non sarà assicurata, finché la libertà non sarà ripristinata e finché l’Ucraina non avrà preso il posto che le spetta nella nostra famiglia europea.

Stiamo aprendo un ufficio di rappresentanza permanente del Parlamento europeo qui a Kiev, in modo da essere presenti sul campo e lavorare al vostro fianco ogni giorno. Questo era il nostro impegno nei vostri confronti e lo abbiamo mantenuto. Non camminerete mai da soli” ha aggiunto.

“L’Ucraina prevarrà ma posso assicurare che tutto dipenderà da voi: nulla sarà, potrà, dovrà essere deciso senza di voi – ha proseguito – Il nostro appoggio non verrà mai meno, militare e umanitario, appoggio con pesanti sanzioni contro la macchina da guerra russa, reali investimenti. Così difendiamo l’Ucraina e lavoriamo per la pace”.

“Quando quella pace arriverà, e quando questo capitolo oscuro sarà finalmente chiuso, saremo ancora al vostro fianco, mentre ricostruite.

E presto vi unirete alla famiglia delle nazioni dell’Unione Europea. Grazie per aver dimostrato che il famoso proverbio ucraino è giusto: “Un cuore coraggioso è più forte di due braccia forti”. E il cuore dell’Ucraina batte così forte che il mondo lo sente.

Come ha detto il vostro Presidente Zelensky il 1° marzo 2022, rivolgendosi al Parlamento europeo, “La luce vincerà sulle tenebre, la vita vincerà sulla morte”. Era vero allora, è vero oggi”.

“Continuiamo a esercitare pressione sulla Russia. Ci aspettiamo che il 19° pacchetto di sanzioni venga adottato molto presto.

Continueremo ad affrancarci dal gas e dal petrolio russi, più rapidamente, e affronteremo il problema della flotta ombra ancora operativa”, ha proseguito. “Ciò di cui avete bisogno, ciò che l’Europa ha fornito fin dal primo giorno e ciò che continueremo a fornire, è sostegno concreto. Sostegno con armi, munizioni e addestramento.

Sostegno con aiuti umanitari alle famiglie che hanno perso le loro case e i loro cari. Sostegno attraverso sanzioni severe per indebolire la macchina da guerra russa e sostegno attraverso la diplomazia per mantenere la causa dell’Ucraina in cima alla nostra agenda”..

Kiev, ‘nella notte attacchi russi contro le ferrovie ucraine’

Un massiccio attacco russo nella notte contro strutture delle ferrovie ucraine (Ukrzaliznytsia) ha provocato ritardi e interruzioni delle tratte dei treni e blackout. Lo ha riferito su Facebook l’amministratore delegato di Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovskyi, citato da Ukrinform.

“Un’altra notte, un altro massiccio attacco alle ferrovie. A causa delle interruzioni di corrente, dovremo affrontare ritardi sui treni diretti a Dnipro”, si legge nel comunicato. Secondo Pertsovskyi, potrebbero essere interessate anche altre tratte.

“Le locomotive diesel di riserva sono pronte, il personale addetto è stato inviato e contribuirà a ridurre al minimo i ritardi”, si legge nel post. Nella regione centrale ucraina di Kirovohrad, parte della città di Kropyvnytskyi e altri 44 insediamenti sono rimasti senza corrente elettrica a seguito di un massiccio attacco di droni russi, e secondo le ferrovie ucraine il raid ha provocato l’interruzione del traffico ferroviario in due direzioni.

Russia, ‘nella notte abbattuti 8 droni in 4 regioni’

Il ministero della Difesa russo afferma che nella notte le sue forze antiaeree hanno abbattuto otto droni in quattro regioni. Lo riporta la Tass.

“Durante la notte, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto otto droni ucraini ad ala fissa: tre nella regione di Rostov, tre nella regione di Bryansk, uno nella regione di Voronezh e uno nella regione di Kursk”, sostiene il dicastero russo.

