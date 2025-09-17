IL FESTIVAL DELLO SPETTACOLO ANNUNCIA NUOVI PROTAGONISTI

17 settembre 2025 – Cresce l’attesa per Il Festival dello Spettacolo, il primo appuntamento in Italia ed Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’entertainment, che si terrà il 24, 25 e 26 ottobre 2025 negli spazi di Superstudio Più in via Tortona a Milano.

Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, il Festival porterà in scena tre giornate ricche di appuntamenti legati al mondo della tv e dello streaming, del cinema, del food e dello sport, dei kids e della musica (tutti gli aggiornamenti su www.ilfestivaldellospettacolo.it).

Ad arricchire ulteriormente il programma del Festival ci saranno volti amatissimi della televisione e del grande schermo, come Marco D’Amore, Serena Bortone, Clementino, Lorella Cuccarini, Nino Frassica, Elena Sofia Ricci, I Sansoni, Iva Zanicchi, Lucia Ocone, Beatrice Arnera, Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli, interpreti dell’attesissima serie “Nord Sud Ovest Est. La leggendaria storia degli 883”, e il cast de Il Paradiso delle Signore. Non mancheranno poi altri protagonisti del mondo food, come Ernst Knam.

Per gli appassionati della lettura è in arrivo l’incontro con l’autrice Teresa Ciabatti in conversazione con Cristiano Malgioglio.

Al Festival anche Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati e l’iconica Rettore. Un appuntamento speciale sarà anche quello con Raffaele Morelli, che proporrà un workshop con esercizi pratici. Infine, per i più piccoli e non solo, il magico universo Rainbow con Winx Club, 44 Gatti e Mermaid Magic.

A questi grandi personaggi si affiancano quelli già annunciati, come Carlo Conti, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Antonella Clerici, Orietta Berti, Aldo Giovanni e Giacomo, Stefano Accorsi, Roberto Bolle, Benedetta Rossi, Salvatore Esposito, Simona Ventura e Francesca Chillemi.

Il Festival dello Spettacolo è pensato per interessare e coinvolgere tutti: famiglie, bambini, Gen Z, appassionati di musica, tv, cinema, sport e professionisti del settore.

Cantanti, attori, creator, chef, sportivi e personaggi amati dal pubblico, si uniranno per contribuire a rendere ancora più speciale un evento che si preannuncia tra i più attesi dell’autunno. Settimana dopo settimana saranno annunciati nuovi artisti e ospiti che interverranno al Festival.

BIGLIETTI

Sarà possibile accedere al Festival dello Spettacolo, acquistando i biglietti sul sito di Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e partner unico di ticketing ufficiale dell’evento.

L’ingresso al Festival sarà a pagamento, con entrata libera per i bambini fino a 3 anni e biglietto ridotto per i bambini fino a 8 anni. I ticket disponibili sono:

Biglietto Full Day , valido dalle 10:00 a mezzanotte, consente di partecipare a tutte le esperienze della giornata, comprese anteprime cinematografiche e televisive, incontri con i cast, talk, workshop, masterclass, showcooking e secret show musicali.

, valido dalle 10:00 a mezzanotte, consente di partecipare a tutte le esperienze della giornata, comprese anteprime cinematografiche e televisive, incontri con i cast, talk, workshop, masterclass, showcooking e secret show musicali. Abbonamento 3 giorni, anch’esso valido dalle 10:00 a mezzanotte, offre invece la possibilità di vivere l’intero Festival con accesso completo a tutti gli appuntamenti previsti per tutti i 3 giorni di evento.

Partner del progetto Radio 105, che seguirà il festival live con una postazione dedicata a fianco del main stage. Durante i 3 giorni di evento si terranno interviste, meet & greet e dirette radiofoniche, showcase con ospiti a sorpresa, garantendo così un’esperienza completa e immersiva nel mondo della musica per tutti i partecipanti.

I broadcaster che prenderanno parte all’evento includono RAI, Mediaset, Sky, Netflix, Warner Bros. Discovery, Medusa, Rainbow e Zero Distribution.

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Ticketmaster – che sarà la piattaforma ticketing ufficiale del Festival -, saranno partner di questo grande progetto che coinvolgerà tutti i principali broadcaster del mondo della TV, del cinema, delle piattaforme streaming e della musica.

Piemme, concessionaria esclusiva di TV Sorrisi e Canzoni, è anche concessionaria unica del Festival dello Spettacolo, con un ruolo strategico nello sviluppo e nella valorizzazione dei progetti di comunicazione connessi all’evento.