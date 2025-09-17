ASM Matera – Sicurezza delle cure in Neuropsichiatria Infantile

In occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, l’Azienda Sanitaria di Matera presenterà a Potenza, presso la Regione Basilicata, il progetto sulla sicurezza delle cure in Neuropsichiatria Infantile, con l’intervento di Raffaella Devescovi, Direttore dell’U.O.C. Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”.

La sicurezza delle cure, sancita dall’OMS e dalla Legge 24/2017 (Gelli-Bianco), non è soltanto riduzione dei rischi evitabili per pazienti e operatori, ma anche garanzia di un approccio appropriato, tempestivo, protettivo e rispettoso, che integra aspetti clinici, organizzativi ed etici.

Particolare attenzione è stata posta alle urgenze psichiatriche e comportamentali in età evolutiva, dove la tempestività dell’intervento, l’adeguatezza degli ambienti, la gestione delle crisi e l’approccio empatico con minori e famiglie rappresentano elementi fondamentali di sicurezza.

Sono stati illustrati i percorsi di triage dedicati, le linee guida SINPIA e il Codice Lilla per i disturbi del comportamento alimentare, esempi concreti di sicurezza applicata, che prevedono riconoscimento precoce, stabilizzazione clinica, contrasto allo stigma e continuità terapeutica.

Un altro ambito centrale è quello delle urgenze comportamentali nei disturbi dello spettro autistico (ASD), dove la gestione del comportamento problema richiede ambienti protetti, personale formato e percorsi assistenziali dedicati.

Infine, è stato illustrato il modello D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance), che promuove un’organizzazione ospedaliera inclusiva e accessibile, con percorsi facilitati, personale formato e presa in carico globale del paziente.

«Il progetto sulla sicurezza delle cure in Neuropsichiatria Infantile rafforza l’impegno dell’ASM nella prevenzione dei rischi clinici e organizzativi, ponendo al centro la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni a tutela dei minori e delle loro famiglie» – ha dichiarato il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco.

Con questo impegno, l’ASM conferma la volontà di promuovere una cultura della sicurezza che tuteli la salute, la dignità e i diritti dei minori e delle loro famiglie, valorizzando il lavoro in équipe multidisciplinare e l’integrazione con la rete regionale dei servizi grazie anche alla collaborazione della Medicina Legale nei percorsi aziendali grazie al supporto del dott. Marcello Benevento.