Matera, arrestato 26enne: in casa aveva un vero e proprio “bazar della droga”

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Matera dopo il ritrovamento, nella sua abitazione, di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Si tratta di cocaina, hashish, marijuana, ketamina, speed e funghi allucinogeni, per un peso complessivo superiore a un chilo.

Secondo le stime degli investigatori, la droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 30mila euro.

L’operazione è partita da un semplice controllo su un consumatore trovato in possesso di una dose di hashish. Da lì, i finanzieri sono risaliti al presunto spacciatore, prima perquisendolo e poi estendendo le ricerche alla sua abitazione.

All’interno della casa, i militari hanno scoperto un vero e proprio bazar della droga, con tutto l’occorrente per l’attività di spaccio: bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.640 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari, su disposizione della Procura della Repubblica di Matera. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Ora rischia una pena da 6 a 20 anni di reclusione e una multa che può arrivare fino a 260mila euro.

L’indagine, precisano gli inquirenti, è ancora nella fase preliminare e l’arrestato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

La Guardia di Finanza ha sottolineato come questa operazione si inserisca nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti, che proseguono senza sosta su tutto il territorio.