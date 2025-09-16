Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la corona torna in Basilicata

PORTO SAN GIORGIO – È Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi (Potenza), la nuova Miss Italia 2025. La giovane lucana ha conquistato il titolo più ambito della bellezza italiana nell’86ª edizione dello storico concorso, svoltosi al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

Katia è stata incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente di giuria, Francesca Pascale, che hanno premiato la sua eleganza, semplicità e determinazione. La neo Miss Italia si era presentata in finale con la fascia di Miss Basilicata, e ha saputo farsi notare tra le oltre 200 concorrenti provenienti da tutta Italia.

Sul podio, accanto a lei, anche Fanny Tardioli (Miss Umbria) e Asia Campanelli (Miss Marche), rispettivamente seconda e terza classificata.

Studentessa al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Katia coltiva da sempre una passione particolare per il ricamo e il cucito, tramandata dalle donne della sua famiglia e profondamente legata alla tradizione lucana. «Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare – ha dichiarato emozionata – così come sono onorata di questo titolo».

Con la sua genuinità e il forte legame con le proprie radici, Katia Buchicchio ha saputo conquistare non solo la giuria, ma anche il pubblico, riportando dopo anni la corona in Basilicata, una terra che ora si prepara a celebrare con orgoglio la sua nuova reginetta.