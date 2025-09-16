GEZZIAMOCI 2025 – DAL 21 SETTEMBRE AL 19 DICEMBRE A MATERA
Si potrà raggiungere il luogo del concerto in tanti modi. A piedi, sotto la guida del CAI Falco Naumanni, o in bicicletta coordinati dall’UISP Circolo di Matera.
Due opzioni che consentiranno di stimolare l’attività fisica respirando gli odori e apprezzando i colori di settembre.
Non è esclusa l’ipotesi di muoversi con la propria auto, scelta però sconsigliata perché in linea con il principio della sostenibilità ambientale il Gezziamoci offre al suo pubblico la possibilità di sfruttare l’iniziativa “Attaccati al bus”, servizio di trasporto gratuito, predisposto in collaborazione con Autolinee Petruzzi. Domenica 21 settembre si partirà alle ore 10.30 da Matera, stazione FAL di Villalongo.
Il servizio sarà garantito con un numero minimo di 30 passeggeri. Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o telefonando al 331 / 471.15.89 o Cartoleria Montemurro, via delle Beccherie 69, Matera tel. 0835 / 33.34.11.
Congedato settembre, il Gezziamoci entrerà nel pieno della fase autunnale proponendo lo spettacolo “Di cosa vive l’uomo? La musica di Kurt Weill”, in programma a Matera sabato 11 ottobre, alle 21, nell’auditorium Gervasio, in piazza Sedile, che avrà protagonisti d’eccezione come PEPPE SERVILLO e COSTANZA ALEGIANI, le cui voci accompagneranno le note della G.O.L., la Giovane Orchestra Lucana diretta da Ettore Fioravanti, con gli arrangiamenti di Gianluigi Giannatempo.
Tra ottobre e dicembre seguiranno altri otto concerti, tra i quali spiccano quelli del Marco Bardoscia Trio e il Franco D’Andrea Trio. Ulteriori dettagli del programma si possono trovare a margine del comunicato.