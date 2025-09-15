Vitruvio Tech a Senise (PZ): al fianco di Impregico Srl per la tutela del territorio

Senise (PZ), 15 settembre 2025 – Giornata di lavoro a Senise per Vitruvio Tech, presente insieme alla ditta Impregico Srl presso l’Ufficio Tecnico Comunale, nell’ambito di una collaborazione tecnica attiva a supporto dell’Amministrazione Comunale.

L’incontro si inserisce in un percorso condiviso volto a individuare e implementare i migliori sistemi di videosorveglianza ambientale e monitoraggio del territorio, strumenti fondamentali per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e rafforzare la tutela ambientale.

L’iniziativa si fonda su un approccio integrato e multidisciplinare, che unisce competenze tecniche, operative e tecnologiche, favorendo la sinergia tra pubblico e privato. L’obiettivo è fornire soluzioni concrete ed efficaci per affrontare sfide ambientali sempre più complesse e vicine alla quotidianità delle comunità locali.

Attraverso l’adozione di tecnologie innovative e una strategia orientata all’efficienza e alla sostenibilità, il progetto mira a promuovere una gestione più responsabile del territorio, migliorando la qualità della vita e la sicurezza ambientale.

Con questa attività, Vitruvio Tech conferma la propria vocazione operativa, scegliendo di lavorare sul campo e in stretta collaborazione con enti pubblici e partner qualificati, per contribuire allo sviluppo di territori più intelligenti, sicuri e puliti.